Plus Limburg Radwandertipp: Von Limburg über die alte Bahntrasse nach Hadamar und zurück i Vorbei an der Basilika St. Lubentius führt die Pfingst-Radrunde in das romantische Kerkerbachtal. Foto: ideemedia/Schönhöfer Die Strecke führt vom touristischen Lahntal in die Abgeschiedenheit des Westerwaldes. Auf das gemütliche Flussradeln auf dem Lahn-Radweg folgt der Bahntrassenradweg im Kerkerbachtal. Von der Westerwaldhöhe geht es zum Abschluss auf dem Hessischen Radfernweg hinab ins Lahntal. Lesezeit: 2 Minuten

Wir starten in der Limburger Brückenvorstadt am Parkplatz unter der Neuen Lahnbrücke. Auf dem Lahn-Radweg kommen wir an der alten Steinbrücke vorbei und können von dort den ersten Blick auf den Limburger Dom genießen. Unter den mächtigen Brückenpfeilern der Autobahn A 3 und der ICE-Schnellstrecke fühlen wir uns winzig klein, bevor ...