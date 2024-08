Völlig losgelöst von der Erde – so mögen sich manche Passagiere des „Wellenflugs“ fühlen. Zum Glück verhindern die Ketten des Karussells, dass die Gäste wirklich abheben bei ihrem Nachtflug über den Bad Kreuznacher Jahrmarkt. Am Wochenende lockte das größte Volksfest zwischen Nahe, Mosel, Rhein und Saar wieder massenhaft Vergnügungssuchende. Noch bis Dienstag geht es weiter auf der Pfingstwiese am Moebus-Stadion. Foto: Charlotte Eberwien