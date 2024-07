++ Der Rheinland-Pfalz-Ticker: Welche Themen am Donnerstag wichtig sind

Schwimm-Weltmeisterin Angelina Köhler aus Ruppach-Goldhausen im Westerwald startet bei den olympischen Spielen in Paris. Am Freitag beginnt Olympia mit der Eröffnungsfeier, am Samstag werden die ersten Medaillen im Becken vergeben. Der Westerwald fiebert mit. Foto: Michael Kappeler/picture alliance/dpa