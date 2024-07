Einem der vier Türme der Apollinariskirche in Remagen fehlen seit dieser Woche die obersten zwei Meter. In einer spektakulären Aktion wurde jetzt der obere Teil des südwestlichen Turmes entfernt. Der Zahn der Zeit hatte derart an der gusseisernen Spitze genagt, dass sich die Vertreter der Stiftung Wallfahrtskirche St. Apollinaris zu dieser Radikalkur gezwungen sahen, um die Sicherheit des Bauwerks zu gewährleisten. Foto: Christian Koniecki