Der studierte Biologe Christoph Benze aus Winzenheim tritt bei der Bundestagswahl am 29. September für die Grünen im Wahlkreis 201 Bad Kreuznach-Birkenfeld an. Wir haben alle Direktkandidaten gebeten, sich anhand eines Fragebogens vorzustellen, den wir allen im Vorfeld zugeschickt haben. Die folgenden Angaben stammen also direkt vom Kandidaten.