Wie die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues mitteilt, kam es am 05.08.2020 an der Mosel zu zwei trunkenheitsbedingten Verkehrsunfällen.





Gegen 04:45 befuhr ein von der Mittelmosel stammender Fahrer eines Audi A3 die L47 in Fahrtrichtung Bernkastel-Kues. Ausgangs der Ortslage Lieser verfehlte der 21-Jährige eine Fahrbahnschwenkung und kam hierdurch nach links von der Fahrbahn ab. Dort fuhr er einige Meter über einen Grünstreifen, bis er anschließend wieder auf die Fahrbahn geriet, diese überquerte und schließlich rechtsseitig mit der Leitplanke kollidierte. Der unverletzte Fahrer wies am Unfallort einen Atemalkoholwert von 1,69 Promille auf. Das Fahrzeug musste schwer beschädigt abgeschleppt werden. Im Einsatz war das DRK mit einem Fahrzeug und die Polizei Bernkastel-Kues.



Des Weiteren kam es gegen 22:00 Uhr auf der L47, zwischen Mülheim und der Tankstelle Maring-Noviand, zu einem gefährlichen Überholmanöver. Der 45-Jährige Fahrer eines BMW aus dem Raum Trier versuchte dort einen ihm vorausfahrenden PKW über die Gegenfahrbahn zu überholen, übersah hierbei allerdings ein entgegenkommendes Fahrzeug. Hierdurch scherte der Überholdende wieder blitzartig nach rechts ein, wodurch er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug überschlug sich daraufhin und wurde über eine Böschung in eine kleine Baumgruppe katapultiert. Auch dieser Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt, stand aber mit fast 0,9 Promille ebenfalls unter Alkoholeinfluss. Sein Fahrzeug wurde total beschädigt. Im Einsatz war die FFW Noviand, der Wehrleiter der VG Bernkastel-Kues, ein Fahrzeug des DRK und die Polizei Bernkastel-Kues



Beiden Fahrern wurde eine Blutprobe entnommen und deren Führerscheine sichergestellt. Gegen beide Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.



