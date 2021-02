Zwei luxemburgische Jugendliche bedrohen Fahrdienstleiter am Bahnhof Wincheringen

Zwei 17-jährige Jugendliche bedrohten am späten Sonntagnachmittag den Fahrdienstleiter (FdL) am Bahnhof Wincheringen.





Zuerst urinierten beide gegen den Fahrausweisautomaten, verschafften sich durch Übersteigen des Absperrgitters Zugang zum Bahnsteig und hielten sich danach im Gleisbereich auf. Auf ihr Fehlverhalten angesprochen reagierten beide verbal aggressiv und drohten dem Bahnmitarbeiter Gewalt an. Weiterhin versuchten die beiden Luxemburger in den Betriebsraum zu gelangen, indem sie gegen die Fensterscheibe schlugen und gegen die Tür traten, wobei eine Glasscheibe zu Bruch ging. Nur durch Einschließen im Betriebsraum konnte der Mann Schaden von sich abwenden.



In der Nähe des Bahnhofs wurden die in einer Sozialeinrichtung in Luxemburg lebenden Jugendlichen von Beamten der Bundespolizei Trier gestellt. Bei einer Gegenüberstellung konnten beide Personen wiedererkannt werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen, u. a. Erteilung Platzverweise, blieben beide auf freiem Fuß. Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch wurden eingeleitet.



Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Trier

Stefan Döhn

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0651 – 43678-1009

Mobil: 0176 – 78103841

E-Mail: bpoli.trier.presse@polizei.bund.de

E-Mail: stefan.doehn@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de





Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell