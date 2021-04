Zugfahrt endet hinter Gittern – Bundespolizei Trier vollstreckt Haftbefehl

Im Rahmen einer Zugstreife in der RB 10047 nahm eine Streife der Bundespolizei Trier am Freitagmittag Höhe Jünkerath einen 35-jährigen Reisenden fest.





Der in Norddeutschland lebende Mann wurde mit Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Traunstein wegen versuchter unerlaubter Einreise gesucht. Zudem lag eine Schengen-Fahndung der Niederlande vor.

Bei der anschließenden Durchsuchung wurde eine geringe Menge Marihuana in seiner Hosentasche aufgefunden und sichergestellt.



Da er die geforderte Geldstrafe in Höhe von 390 Euro nicht bezahlen konnte, verbringt er nun die nächsten 39 Tage in der JVA Trier.



Ein weiteres Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde eingeleitet.



