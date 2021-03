Zugbeleiter mit Messer bedroht – Bundespolizei Trier sucht Zeugen

Die Bundespolizei Trier sucht Zeugen anlässlich einer Bedrohung in der Regionalbahn 10635 nach Halt im Bahnhof Engers vom 18.03.2021, 21:00 Uhr. Während des Aussteigens zog ein bisher unbekannter Mann unvermittelt ein Messer hervor und bedrohte den Zugbegleiter mit den Worten „Ich stech dich ab“!

Neuwied/Engers (ots) – Die Bundespolizei Trier sucht Zeugen anlässlich einer Bedrohung in der Regionalbahn 10635 nach Halt im Bahnhof Engers vom 18.03.2021, 21:00 Uhr.



Während des Aussteigens zog ein bisher unbekannter Mann unvermittelt ein Messer hervor und bedrohte den Zugbegleiter mit den Worten „Ich stech dich ab“! Durch einen Tritt gelang es diesem den Angriff abzuwehren. Ein zweiter Angriff konnte nur mittels Pfefferspray unterbunden werden, woraufhin der Angreifer im Bahnhof Engers den Zug in unbekannte Richtung verließ.



Der Geschädigte beschrieb den Tatverdächtigen wie folgt:

Männlich, 50-60 Jahre alt, graue Haare, ungepflegte Erscheinung, bekleidet mit einer Jeanshose und dunkelblauer Steppjacke



Die Bundespolizei Trier hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Bedrohung aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter 0651 – 43678-0 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Trier

Stefan Döhn

- Pressesprecher -

Telefon: 0651 – 43678-1009

Mobil: 0176 – 78103841

E-Mail: bpoli.trier.presse@polizei.bund.de

E-Mail: stefan.doehn@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de





Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell