Zugbegleiterin bespuckt

Bei der zuvor durchgeführten Kontrolle konnte der Mann keinen gültigen Fahrschein vorzeigen. Der Aufforderung den Zug beim Halt in Bullay zu verlassen kam er nach, stieg jedoch kurz darauf wieder in den Zug ein.

Der erneuten Aufforderung kam er wiederum nach, drehte sich jedoch um und spuckte der Geschädigten aus ca. einem Meter Entfernung ins Gesicht. Anschließend entfernte er sich vom Bahnsteig.



Nach Ankunft des nächsten Zuges aus Bullay wurde der Beschuldigte am Hauptbahnhof Koblenz, anhand der Personenbeschreibung der Zugbegleiterin, von einer Streife der Bundespolizei festgestellt und vorläufig festgenommen. Ein durchgeführter Corona-Schnelltest verlief glücklicherweise negativ.



Die beiden Beteiligten verließen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen die Wache.

Gegen den litauischen Staatsangehörigen wurden Strafverfahren wegen Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet.



Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Trier

Stefan Döhn

- Pressesprecher -

Telefon: 0651 – 43678-1009

Mobil: 0176 – 78103841

E-Mail: bpoli.trier.presse@polizei.bund.de

E-Mail: stefan.doehn@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de





Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell