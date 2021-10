Zugbegleiter verletzt – Bundespolizei Trier sucht Zeugen

Ein bisher unbekannter Täter schubste auf der Treppe zur Bahnunterführung am Bahnsteig 12/13 einen Zugbegleiter und trat im Anschluss nach dem Opfer. Nach der Tatausführung entfernte er sich in unbekannte Richtung.



Der Zugbegleiter erlitt Verletzungen im Gesicht und begab sich zur ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus.



Täterbeschreibung: Männlich, ca. 180 cm, osteuropäisches Aussehen, blaue Jeans, dunkle Oberbekleidung, dunkle Schuhe, schwarze Wollmütze



Zeugen, die Angaben zur Tathandlung, bzw. zu dem bisher unbekannten Täter machen können, werden gebeten sich unter 0651 – 43678-0 bei der Bundespolizei Trier zu melden.



