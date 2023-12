Zeugenaufruf – Körperverletzung am Bahnhof Konz-Karthaus

Ein 17-jähriger Marokkaner wurde in der Nacht zu Samstag, 27.2023 gegen 00:20 Uhr vermutlich Opfer einer körperlichen Auseinandersetzung am Bahnhof Konz-Karthaus.

Ein 17-jähriger Marokkaner wurde in der Nacht zu Samstag, 27.8.2023 gegen 00:20 Uhr vermutlich Opfer einer körperlichen Auseinandersetzung am Bahnhof Konz-Karthaus.



Zwei bisher unbekannte Personen sollen dem Jugendlichen Verletzungen im Bereich des Kopfes (blutende Wunde) zugefügt und sich dann in Richtung Konz-Stadtmitte entfernt haben. Die Verletzungen mussten ambulant im Krankenhaus behandelt werden.



Personen, die das Geschehen beobachtet haben und Angaben zum Tathergang machen können, werden gebeten sich bei der Bundespolizei Trier unter 0651 – 43678 -0 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Trier

Stefan Döhn

- Pressesprecher -

Telefon: 0651 – 43678-1009

Mobil: 0176 – 78103841

E-Mail: bpoli.trier.presse@polizei.bund.de

E-Mail: stefan.doehn@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de





