Wüstenspringmaus auf Abwegen

Bevor eine im Bahnhof gestrandete Wüstenspringmaus für Aufregung bei den Reisenden sorgen konnte, wurde das niedliche, exotische Tier von einer Streife der Bundespolizei eingefangen. Die Herkunft konnte nicht ermittelt werden, so dass vorübergehend das Tierheim in Trier-Zewen ihr neues Zuhause sein wird, wo für Kost und Logis bestens gesorgt ist.



Wir bedanken uns bei der Feuerwehr Trier für die Unterstützung bei der außergewöhnlichen Rettungsaktion.



