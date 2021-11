Widerstand gegen Zivilstreife der Bundespolizei Trier

Bei der zuvor durchgeführten Kontrolle am Hauptbahnhof Trier weigerte er sich, sich auszuweisen und ergriff urplötzlich die Flucht in Richtung Moltkestraße. Nach kurzer Verfolgung wurde er auf dem Parkplatz vor der Postbank gestellt.



Der anschließenden Festnahme versuchte er sich durch Schlagen zu entziehen, drohte und beleidigte die Beamten. Nach Anlegen der Handfessel wurde er zur Dienststelle verbracht. Ein dort durchgeführter Atemalkoholtest ergab den Wert von 0,77 Promille.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der polizeibekannte Jugendliche auf freien Fuß gesetzt.



Während der Maßnahme erlitt ein Beamter Verletzungen am Knie und an der Schulter und musste seinen Dienst abbrechen.



