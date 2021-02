Wenn das Nichtragen einer Maske zum Verhängnis wird ..

Während der Kontrolle eines 31-jährigen Kosovaren in der Bahnhofshalle Bahnhof Andernach am Samstagmittag wurden gleich mehrere Verstöße von der Bundespolizei festgestellt.





Der Mann trug keine vorgeschriebene Mund-Nasen-Bedeckung (MNB), konnte sich nicht ausweisen, gab falsche Personalien an und wirkte während der Maßnahme sichtlich nervös. Bei der anschließenden Durchsuchung wurden 24,3 Gramm Amphetamine in seiner Jackentasche aufgefunden und sichergestellt.



Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der in Wiesbaden lebende Mann auf freiem Fuß belassen. Zu verantworten hat er sich nun wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittel-, Infektionsschutz- und Ordnungswidrigkeitengesetz.



