Wechselseitige Überstellungen an der deutsch-luxemburgischen Grenze

Wegen Totschlags und Straftaten gegen das Eigentum hat der Mann sich in Luxemburg zu verantworten. Die Auslieferung erfolgte am Grenzübergang Wasserbilligerbrück.



Im Gegenzug wurde ein 46-jähriger Grieche von der luxemburgischen Polizei, nachdem er sich dort selbst gestellt hatte, an die Bundespolizei Trier übergeben. Gegen ihn liegt ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Frankfurt/Main sowie ein anhängiges Ermittlungsverfahren des Amtsgerichts Frankfurt/Main vor. Wegen Diebstahls wurde er zu einer Freiheitsstrafe von neun Monaten verurteilt, welche er nun in der JVA Trier absitzt.



