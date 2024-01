Wechselseitige Übergabe an der deutsch-luxemburgischen Grenze – Bundespolizei nimmt Libyer in Empfang und liefert Franzosen aus

Symbolbild: Die Polizei ist zufrieden, dass das Fest so friedlich war. Foto: dpa



Gegen den 34-Jährigen lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Berlin wegen Diebstahls vor. Zudem ersuchte die Ausländerbehörde Eisenhüttenstadt um Ermittlung seines Aufenthaltsortes. Aufgrund Mittellosigkeit – den haftbefreienden Betrag in Höhe von 230 Euro konnte er nicht bezahlen – wurde er zur Verbüßung einer 23-tägigen Haftstrafe in die JVA Trier eingeliefert.



Kurz darauf erfolgte die Auslieferung eines 33-jährigen Franzosen, aufgrund eines europäischen Haftbefehls, nach Luxemburg. Dem seit Dezember 2023 in Auslieferungshaft sitzenden Mann werden „Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung“, „Geldwäsche von Erträgen aus Straftaten“ und „Diebstahl/schwerer Raub“ vorgeworfen.



Die Übergabe erfolgte in beiden Fällen am GÜG Wasserbilligerbrück.



Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Trier

Stefan Döhn

- Pressesprecher -

Telefon: 0651 – 43678-1009

Mobil: 0176 – 78103841

E-Mail: bpoli.trier.presse@polizei.bund.de

E-Mail: stefan.doehn@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de





Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell