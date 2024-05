Wechselseitige Übergabe an der deutsch-luxemburgischen Grenze

Anzeige

Am Donnerstagmorgen (16.5.) wurde ein 46-jähriger Luxemburger, aufgrund eines europäischen Haftbefehls, von der Bundespolizei Trier nach Luxemburg ausgeliefert. Dem zurzeit in der JVA Trier einsitzenden Mann wird „Sexuelle Ausbeutung von Kindern / Kinderpornografie“ vorgeworfen.



Am heutigen Morgen (17.5) nahm die Bundespolizei Trier einen 25-jährigen Marokkaner von der Police Luxemburg in Empfang. Gegen den Mann lagen zwei Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Heidelberg wegen Eigentumsdelikten vor. Zudem sind drei weitere Ermittlungsverfahren, ebenfalls wegen Eigentumsdelikten, anhängig. Da er die geforderte Geldstrafe von insgesamt 620 Euro nicht bezahlen konnte, wurde er zur Verbüßung einer 62-tägigen Haftstrafe in die JVA Trier eingeliefert.



Die Übergabe erfolgte in beiden Fällen am GÜG Wasserbilligerbrück.



