Im Tatzeitraum 13.08.2020, 17:30 Uhr bis 14.08.2020, 17:30 Uhr nutze ein bisher unbekannter Täter die Abwesenheit der Hauseigentümer eines Anwesens in der Dauner Straße in Mehren aus und versuchte in das Anwesen einzubrechen.





Hierzu begab sich der Täter zur Haupteingangstüre des Anwesens und versuchte mittels mehrerer Hebelansätze diese gewaltsam zu öffnen, was aufgrund der guten Sicherung des Anwesens und eben der Türe nicht gelang.



Es kam glücklicherweise zu keinem Eindringen in das Innere des Anwesens.



Hinweise zur Tat, den möglichen Tätern oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen in diesem Tatzusammenhang dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.



