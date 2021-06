Versuchter Mord – Bundespolizei Trier liefert Albanerin nach Luxemburg aus

Wegen Mordversuchs, illegalem Besitz einer Schusswaffe und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz lag gegen sie ein Europäischer Haftbefehl des Bezirksgerichts Luxemburg vom April 2021 vor.



Die Tatverdächtige soll im November 2020, mit einer illegal besessenen Schusswaffe, in Remich/Luxemburg auf einen Mann geschossen und ihn dabei am linken Bein und rechten Fuß verletzt haben. Durch die anschließende Flucht konnte der Mann einer möglichen Tötung entgehen.



Die Übergabe erfolgte am GÜG Wasserbilligerbrück.



