Archivierter Artikel vom 08.08.2020, 18:11 Uhr

54655 Kyllburg

Verkehrsunfallflucht in Kyllburg – Zeugen gesucht.

Am gestrigen Freitagabend, den 07.08.2020 gegen 22:30 Uhr, bemerkte ein Anwohner an der Ecke Marienstraße/ Meiselterweg in Kyllburg einen lauten Aufprall, konnte jedoch keine Ursache ausfindig machen.