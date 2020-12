Archivierter Artikel vom 05.08.2020, 02:31 Uhr

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr aus bisher unbekannter Richtung auf der L10 und wollte zur L9 abbiegen. Hierbei überfuhr der Fahrer eine Verkehrsinsel und kollidierte in Folge dessen mit einem doppelseitigen Wegweiser, welcher hierdurch sehr stark beschädigt wurde. Der Fahrzeugführer entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551/942-0 oder per E-Mail pipruem.dgl@polizei.rlp.de.



