Archivierter Artikel vom 11.08.2020, 15:41 Uhr

Am Dienstag, 11.08.2020, zwischen 9h00 und 10h40, kam es auf der Robert-Schumann-Straße in Kröv zu einem Verkehrsunfall.





Beim Vorbeifahren an einem gegenüber der Moselapotheke stehenden, weißen PKW VW Golf, wurde dieser durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug entlang der rechten Fahrzeugseite beschädigt.



Hierbei entstand Sachschaden im niedrigen 4-stelligen Bereich.



Zeugenhinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues oder jede andere Polizeidienststelle.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bernkastel-Kues

Im Viertheil 22

54470 Bernkastel-Kues



Telefon: 06531/9527-0

E-Mail: pibernkastel-kues@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell