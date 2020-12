Archivierter Artikel vom 17.08.2020, 12:21 Uhr

Der 64jährige Radfahrer aus dem Kreis Bernkastel-Wittlich hatte die L 50 aus Richtung Piesport in Richtung Klausen befahren, als sich von hinten zwei Motorradfahrer näherten. Während das erste Motorrad den Radfahrer überholte, soll dieser plötzlich mit seinem Rad nach links geschwenkt sein. In der Folge stießen die Fahrzeuge zusammen, so dass beide Fahrzeugführer zu Fall kamen. Der zweite Motorradfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte im weiteren Verlauf gegen den ersten Motorradfahrer. Während die beiden Motorradfahrer glücklicherweise ersten Erkenntnissen nach unverletzt blieben, musste der Radfahrer mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht werden. Der an den Fahrzeugen entstandene Sachschaden wird auf ca. 5000 Euro geschätzt.



