Verkehrsunfall mit Sattelzug

Archivierter Artikel vom 13.08.2020, 14:01 Uhr

Am 12.08.2020, gegen 15.00 Uhr befährt ein Sattelzug die Landstraße 33, aus Richtung Neustraßburg kommend, in Fahrtrichtung Densborn.

Auf der Gefällstrecke vor Beginn einer Rechtskurve verliert der Fahrer, vermutlich auf Grund nicht angepasster, zu hoher Geschwindigkeit, die Kontrolle über den Sattelzug. In einer Drehbewegung schleudert der Sattelzug in die linksseitige Schutzplanke, so dass er entgegengesetzt zur eigentlichen Fahrtrichtung zum Stehen kommt. An der Sattelzugmaschine entsteht ein Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 EUR. Die Schutzplanke wird auf einer Länge von ca. 40 Metern beschädigt/verschoben. Im Rahmen des Unfalles waren im Einsatz die FFW Densborn/ Mürlenbach/ Birresborn, die Straßenmeisterei Kyllburg und eine Streife der Polizeiwache Gerolstein. Bis zur vollständigen Bergung war die Landstraße für den Durchgangsverkehr für ca. 4 Stunden komplett gesperrt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun



Telefon: 06592-96260

Email: pidaun@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell