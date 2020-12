Archivierter Artikel vom 12.08.2020, 07:31 Uhr

Am 11.08.220 gegen 11:05 Uhr befuhr ein 74-jähriger Verkehrsunfallbeteiligter aus der VG Ulmen mit seiner landwirtschaftlichen Zugmaschine die Kreisstraße 14 von Winkel kommend in Richtung Wollmerath.





In einer Linkskurve kollidierte er mit dem ihm entgegenkommenden Fahrzeug, einer landwirtschaftlichen Zugmaschine mit Anhänger eines 24-jährigen Verkehrsunfallbeteiligten aus der VG Bitburg-Land.



Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wobei der 74-jährige Unfallbeteiligte die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und anschließend mit einem sich hinter dem 24-jährigen Unfallbeteiligten befindlichen Fahrzeug, ebenfalls einer landwirtschaftlichen Zugmaschine mit Anhänger kollidierte.



Glücklicherweise entstand lediglich Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Sven Lehrke, PHK

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/96260

Fax: 06592/962650

pidaun@polizei.rlp.de



Folgen Sie uns auf Instagram

https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook

https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell