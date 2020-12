Archivierter Artikel vom 18.08.2020, 21:31 Uhr

Am Dienstag, 18.08.2020 wurde anlässlich des Beginns des neuen Schuljahres eine Verkehrskontrolle anlässlich der Kindersicherung in Kraftfahrzeugen durchgeführt.

Es konnte lediglich ein Verstoß festgestellt werden, bei dem die Großeltern lediglich eine Sitzerhöhung im Fahrzeug hatten, die für das Alter/Gewicht des zweijährigen Kindes ungeeignet war. Ansonsten war das Ergebnis der Kontrolle sehr erfreulich aus Sicht der Verkehrssicherheit.



Ein Zufallstreffer am Rande wurde festgestellt. Eine 32-jährige Frau aus Moldawien wurde kontrolliert. Es wurde festgestellt, dass sei seit über 20 Monaten in der Bundesrepublik wohnt, aber bislang noch mit ihrer moldawischen Fahrerlaubnis unterwegs war. Gegen sie und ihren Ehemann (Halter des Fahrzeugs) wurden Ermittlungsverfahren wegen Führens eines Kfz bzw. des Zulassens eingeleitet.



