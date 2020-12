Archivierter Artikel vom 27.07.2020, 15:14 Uhr

Der Vorfall ereignete sich am Sonntagmittag gegen 13:55 Uhr. Die Täter wurden beim Sprühen vom Lokführer eines vorbeifahrenden Güterzuges beobachtet; eine Meldung erfolgte unmittelbar an die Bundespolizei Trier. Trotz sofort eingeleiteter Nahbereichsfahndung konnten keine Personen festgestellt werden. Besprüht wurde eine Fläche von 22 qm; die Schadenshöhe liegt bei ca. 2.000 Euro.



Vandalismus durch unbekannte Täter im Bahnhof Konz-Karthaus. Dort wurde am Bahnsteig ein Mülleimer samt drei Pflastersteinen aus der Verankerung getreten/gerissen. Festgestellt wurde dies am Samstagmorgen, 10:00 Uhr. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.



Die Bundespolizei Trier hat die Ermittlungen aufgenommen und Strafverfahren eingeleitet. Wer Angaben zu den Tätern oder den Vorfällen machen kann, wird gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Trier unter 0651 – 43678-0 zu melden.



Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell