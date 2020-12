Archivierter Artikel vom 12.08.2020, 22:51 Uhr

Aufgrund des Gewitters in den Nachmittagsstunden des 12.08.2020, einhergehend mit Starkregen und Hagel, wurden der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues folgende Beeinträchtigungen/Einsätze mitgeteilt.





15:50 Uhr: Umgestürzte Bäume auf der B 53, zwischen Bernkastel und Andel. Hier musste im Rahmen der Aufräumarbeiten die Strecke für ca. 45 Minuten gesperrt werden. Im Einsatz waren die Feuerwehren Bernkastel und Kues, die Straßenmeisterei Bernkastel und die Polizei Bernkastel-Kues.



16:30 Uhr: Überflutung der L 156, zwischen Neumagen und Trittenheim. Im Einsatz war die Feuerwehr aus Neumagen-Dhron.



17:28 Uhr: Umgestürzter Baum auf der L 187, zwischen Longkamp und Kautenbach. Im Einsatz war die Straßenmeisterei Bernkastel.



17:30 Uhr: Wassereintritt in mehreren Gebäuden in Longkamp. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Longkamp, Mülheim und der Wehrleiter der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues.



17:40 Uhr: umgestürzter Baum auf der Fahrbahn zwischen Monzelfeld und Annenberg. Im Einsatz war die Feuerwehr Monzelfeld.



