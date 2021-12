Untersuchungshaft – Rumäne an Bundespolizei Trier ausgeliefert

Gegen den Mann lag ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Aachen wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls in vier Fällen vor.

Er wird beschuldigt, im Zeitraum Mai – August 2019 in drei Tankstellen und einen Supermarkt im Großraum Aachen gewaltsam eingebrochen zu sein und dabei Tabakwaren im Wert eines unteren fünfstelligen Betrages entwendet zu haben. Dabei entstanden Sachschäden in Höhe von ca. 2.500 Euro.



Nach Vorführung beim AG Trier und Beschlussfassung durch den Richter wurde er zur JVA Trier verbracht.



