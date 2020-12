Archivierter Artikel vom 17.08.2020, 06:41 Uhr





Gegen 18:40 Uhr ereignete sich in Zeltingen-Rachtig ein Verkehrsunfall zwischen einem 15-jährigen Fahrradfahrer und einem Pkw. Der Jugendliche fuhr mit seinem Fahrrad unvermittelt von einem Fußweg auf die Fahrbahn. Der Jugendliche wurde durch den Zusammenstoß verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.



Gegen 19:50 Uhr stürzte auf der L 50 zwischen Klausen und Piesport ein Motorradfahrer alleinbeteiligt vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers und kam infolge dessen von der Fahrbahn ab. Der Motoradfahrer kam schwerverletzt in ein Krankenhaus.



