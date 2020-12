Archivierter Artikel vom 05.08.2020, 03:11 Uhr

Zell-Mosel

Unbekannte Täter zerkratzen Motorhaube eines Pkw

In der Zeit zwischen Samstag, 01.08.2020, ca. 15:00 Uhr und Montag, 03.08.2020, 11:00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz „Lindenplatz“ am Moselufer in Zell zu einer Sachbeschädigung an einem roten Pkw.