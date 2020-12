Archivierter Artikel vom 05.08.2020, 02:51 Uhr

Schauren, VGV Zell-Mosel (ots) – In der Nacht von Samstag 01.08.2020 auf Sonntag 02.08.2020 wurde der Spielplatz in Schauren durch unbekannte Täter beschädigt und verwüstet.

U.a. wurden mehrere Steinpalisaden, welche den Spielplatz eingrenzen, mutwillig mit Kopfsteinpflaster beschädigt. Weiter wurde ein frisch gepresster Rundheuballen mit viel Kraftaufwand von einem angrenzenden Feld auf den Spielplatz gerollt und dort komplett verteilt. Zeugen, die in der Nacht in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen getätigt haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Zell Verbindung zu setzen.



