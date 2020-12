Archivierter Artikel vom 25.09.2020, 10:30 Uhr





Eine Regionalbahn überfuhr die Steine; unmittelbar danach stoppte der Lokführer kurzzeitig den Zug und entfernte weitere auf / in den Gleisen liegende Steine.



Es wurden keine Schäden an dem Zug festgestellt. Jedoch wurde ein am Wegrand stehendes Fahrrad durch den Steinschlag beschädigt.



Aufgrund des Vorfall war die linksrheinische Bahnstrecke kurzfristig gesperrt; es kam zu erheblichen Zugverspätungen.



Die Bundespolizei Trier hat ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet.



