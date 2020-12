Archivierter Artikel vom 09.11.2020, 15:41 Uhr





Gegen den Mann lag ein Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Trier vor. Er ist in zwei Fällen des Computerbetrugs verdächtig, da er mit einer nicht ihm gehörenden EC-Karte Bargeld an einem Geldautomaten abgehoben hat.



Bei der Durchsuchung des Mannes wurden mehrere nicht auf seinen Namen ausgestellte EC/Kreditkarten und Mitgliedskarten verschiedener Einkaufshäuser aufgefunden. Ermittlungen ergaben, dass er bereits mehrfach im Bereich der Betrugs-/Beschaffungskriminalität in Erscheinung getreten ist. Die weitere Bearbeitung dahingehend übernimmt die Kriminalpolizei Trier.



Nach Vorführung beim AG Trier und Beschlussfassung durch den Richter wurde er zur JVA Trier verbracht.



