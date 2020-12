Archivierter Artikel vom 15.08.2020, 16:11 Uhr

Überfall auf Juwelier in Wittlich

Wittlich (ots) - PRESSEDIENST ------------------------------------------------------------ POLIZEIINSPEKTION WITTLICH ------------------------------------------------------------ Wittlich, 15. August 2020 ------------------------------------------------------------ Überfall auf Juwelier in Wittlich Am Samstag, 15. August 2020, gegen 12:15 Uhr, kam es in Wittlich zu einem Überfall auf ein Juweliergeschäft.