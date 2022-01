Türnotentriegelung im Regionalexpress betätigt

Eine 57-Jährige, die mit dem Regionalexpress von Andernach nach Koblenz fahren wollte, betätigte unmittelbar nach Abfahrt des Zuges die Notentriegelung der Einstiegstür und entfernte sich über den Bahnsteig.



Im Zug befindliche Bundespolizisten verfolgten die vermeintlich Reisewillige und konnten sie am Ausgang des Bahnhofs Andernach stellen und kontrollieren. Die in Köln wohnhafte Frau wollte laut eigenen Angaben „einfach wieder aussteigen“. Bereits einen Tag zuvor fiel sie denselben Bundespolizisten auf, als sie den ICE 1020 von Mainz nach Koblenz ohne gültigen Fahrschein nutzte.



Gegen die Frau wird nun, neben Erschleichen von Leistungen, auch wegen Missbrauchs von Nothilfeeinrichtungen und gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt.



Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Trier

Stefan Döhn

- Pressesprecher -

Telefon: 0651 – 43678-1009

Mobil: 0176 – 78103841

E-Mail: bpoli.trier.presse@polizei.bund.de

E-Mail: stefan.doehn@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de





Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell