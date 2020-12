Archivierter Artikel vom 06.08.2020, 13:01 Uhr

Der Parkplatz befindet sich in östlicher Richtung unmittelbar neben dem Areal der ehemaligen Radarstation.



Neben den Ratten wurde auch noch einiges an Zubehör und Spielutensilien für die Haustiere, wie etwa ein Laufrad, entsorgt und auch noch eine Tüte mit einigen in Folie eingeschweißten Rehfüssen.



Der Zustand war am Sonntag, 02.08.2020, um die Mittagszeit durch Besucher des Parkplatzes festgestellt und anschließend entsprechend weitergeleitet worden. Hierbei konnten dann von Mitgliedern des Tierschutzvereins die meisten der zutraulichen weißen und weiß-schwarzen Ratten eingefangen und in ein Tierheim gebracht werden.



Hinweise zum verantwortlichen Tierhalter werden unter Tel. 06551/9420 an die Polizeiinspektion Prüm erbeten. Informationen können auch via Email geschickt werden (pipruem.dgl@polizei.rlp.de).



