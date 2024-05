Tätlicher Angriff auf Bundespolizisten

Anzeige





Beim Aushändigen seines Ausweises, welcher sich in einem Zigarettenetui befand, wurden in dem Etui zwei Tütchen mit vermutlich Amphetamin festgestellt. Noch während der Kontrolle versuchte er sich der Maßnahme zu entziehen. Beim Festhalten schlug er unvermittelt mit der Faust Richtung Gesicht eines Beamten, woraufhin er zu Boden gebracht wurde. Gegen die anschließende Fesselung wehrte er sich mit Kopfstößen, Tritten und Schlägen und spuckte einen der Beamten an. Während der Verbringung zur Wache Hauptbahnhof Koblenz beleidigte und bedrohte er die Streife fortwährend.



Auf richterliche Anordnung hin wurde dem 25 -Jährigen eine Blutprobe entnommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann aus dem Gewahrsam entlassen.



