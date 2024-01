Tätlicher Angriff auf Bundespolizisten

Am Samstagabend kam es im Hauptbahnhof Koblenz zu einem tätlichen Angriff eines alkoholisierten 46-Jährigen auf eine Streife der Bundespolizei.

Zunächst weigerte er sich, dem ausgesprochenen Hausverbot eines Fast-Food-Restaurants nachzukommen. Während der Kontrolle verweigerte er die Herausgabe seiner Personalien und versuchte, bei der sich anschließenden Durchsuchung nach Ausweisdokumenten, mittels eines Ellenbogenschlags den Kopf eines Bundespolizisten zu treffen.



Daraufhin wurde er gefesselt und zur Wache am Hauptbahnhof verbracht. Der Bereitschaftsrichter ordnete die Entnahme einer Blutprobe an. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann aus dem Gewahrsam entlassen.



Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell