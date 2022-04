Tätliche Auseinandersetzung in der Regionalbahn – Bundespolizei Trier sucht Zeugen

Am Mittwochabend (20:00 Uhr) kam es in der Regionalbahn 28529 auf der Strecke Bonn – Koblenz zu einer tätlichen Auseinandersetzung.





Ein alkoholisierter 31-jähriger Reisender soll infolge einer verbalen Streitigkeit eine Bierflasche in Richtung eines weiteren Reisenden (in Begleitung eines Kleinkindes) geworfen haben. Daraufhin habe dieser dem 31-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Durch den Schlag brach ein Schneidezahn sowie die Zahnprothese ab. Weiterhin drohte er dem Mann sowie seinem Begleiter mit den Worten „Ich steche dich ab“ und „ich breche dir das Rückgrat“.



Personen, die Angaben zur Tathandlung, bzw. zu dem bisher unbekannten Täter machen können, werden gebeten sich unter 0651 – 43678-0 bei der Bundespolizei Trier zu melden.



