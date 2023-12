Syrer schlägt mit Eisenkette

Bei einer körperlichen Auseinandersetzung im Hauptbahnhof Koblenz ist am Montagabend ein 22 -jähriger Türke leicht verletzt worden.

Nach bisherigen Ermittlungen der Bundespolizei belästigte ein alkoholisierter 44-jähriger Syrer eine Reisende am Treppenaufgang zu Bahnsteig 8. Bei dem Versuch dies zu unterbinden, wurde der 22-Jährige mit einer kleingliedrigen Eisenkette geschlagen, woraufhin dieser sich mit einem Schlag gegen den Kopf des 44-Jährigen wehrte. Glücklicherweise kam es zu keinen Verletzungen.

Der Alkoholpegel des Syrers lag bei 1,27 Promille.



Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden beide an ihre jeweilige Wohnanschrift entlassen.



