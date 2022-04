Starkstromkabel am Bahnhof Saarburg entwendet – Bundespolizei Trier sucht Zeugen

Die Baustelle war seit dem 30. März 2022 nicht mehr besetzt; bemerkt wurde der Diebstahl am 6. April 2022.



Die Baustelle befindet sich in der Zufahrt zum Bahnhofsgebäude. Die Täter verschafften sich Zutritt zur Baustelle, indem sie die Schlösser des Bauzauns aufbrachen. Die entwendeten Starkstromkabel waren an den Verteilerkästen angeschlossen und wurden mittels Bolzenschneider abgetrennt. Der entstandene Schaden liegt im vierstelligen Bereich.



Wer im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat oder Angaben zu den Tätern machen kann, wird gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Trier unter 0651 – 43678-0 zu melden.



