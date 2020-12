Starkregen sorgt für Verkehrsbeeinträchtigungen an der Mosel

Archivierter Artikel vom 12.08.2020, 00:41 Uhr

Aufgrund eines heftigen Gewitters am Dienstagabend um ca. 21:00 Uhr kam es zu zahlreichen Verkehrsbeeinträchtigungen im Bereich der Mosel zwischen den Ortschaften Zell und Traben-Trarbach.





So musste die B421, Zeller Berg, zwischen Zell und Simmern aufgrund eines Erdrutsches für 2 Stunden voll gesperrt werden. Den Mitarbeitern der Straßenmeisterei Alf gelang es schließlich mit schwerem Gerät zumindest eine Fahrspur vorläufig freizuräumen. Im Bereich dieser Engstelle wurde eine Ampelregelung eingerichtet.



Außerdem waren zahlreiche Strecken entlang der Mosel sowie Richtung Hunsrück zeitweise aufgrund von umgestürzten Bäumen und Ästen unpassierbar.



In der Stadt Zell wurden zudem mehrere Gullydeckel aufgrund der großen Wassermassen hochgedrückt. Im Einsatz befanden sich neben den ortsansässigen Feuerwehren auch die Straßenmeistereien von Bernkastel, Wittlich und Alf.



