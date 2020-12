Archivierter Artikel vom 18.08.2020, 16:41 Uhr

Wehlen

Sitzgruppe in Wehlen entwendet

Am vergangenen Wochenende wurde in der Zeit von Samstag 12:00 Uhr bis Sonntag 10:00 Uhr eine Gartenmöbel-Gruppe aus schwarzem Rattan, bestehend aus zwei Sesseln, einer Bank sowie einem Tisch mit Glasplatte, aus dem Garten eines Wein- und Landhauses an der Mosel in Bernkastel-Kues OT Wehlen entwendet.