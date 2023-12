Sexuelle Belästigung im Zug – Bundespolizei Trier sucht Zeugen

Am 16.2023, gegen 20:00 Uhr soll es in der Regionalbahn 25028 von Frankfurt/Main nach Neuwied zu einer sexuellen Belästigung einer Minderjährigen gekommen sein.

Am 16.8.2023, gegen 20:00 Uhr soll es in der Regionalbahn 25028 von Frankfurt/Main nach Neuwied zu einer sexuellen Belästigung einer Minderjährigen gekommen sein.



Die 17-jährige Geschädigte gab an, dass, im Verlauf der Zugfahrt auf Höhe Rüdesheim, sich ein Mann ihr gegenübergesetzt und ihre Aufmerksamkeit gesucht habe. Anschließend soll der Beschuldigte sich selbst anstößig angefasst und durch die geschlossene Hose sein Glied manipuliert haben. Als der Beschuldigte am Haltepunkt Lorch ausstieg, zeigte er der Geschädigten den Mittelfinger.



Personen, die Angaben zum Vorfall, bzw. zu dem bisher unbekannten Tatverdächtigen machen können, werden gebeten sich unter 0651 – 43678-0 bei der Bundespolizei Trier zu melden.



