Sexuelle Belästigung am Bahnhof Trier-Süd – Bundespolizei Trier sucht Zeugen

Am 7.12.2023, gegen 17:20 Uhr soll es am Bahnhof Trier-Süd zu einer sexuellen Belästigung einer 24-Jährigen gekommen sein.

Die Geschädigte war mit ihrer 2-jährigen Tochter unterwegs. Ein bisher unbekannter Mann streichelte ihre Hand, Arme und ihren Oberschenkel. Danach fasste er der im Kinderwagen sitzenden Tochter ins Gesicht und wollte sie zu einem Spaziergang mitnehmen. Anschließend stieg er in die Regionalbahn in Richtung Saarburg.



Der Tatverdächtige soll ca. 40 Jahre alt und von großer Statur sein. Er sprach mit osteuropäischem Akzent, trug eine Jeans und eine dunkle Jacke mit Kapuze. Weiterhin führte er eine schwarze Sporttasche der Marke Nike mit sich.



Personen, die das Geschehen beobachtet haben und Angaben zum Täter/Tathergang machen können, werden gebeten sich bei der Bundespolizei Trier unter 0651 – 43678-0 zu melden.



