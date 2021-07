Sexualstraftäter bei Anzeigenaufnahme erkannt

Am 30.06.2021 erschien in der Wache der Bundespolizei am Hauptbahnhof Koblenz ein 50-jähriger Italiener, um seinem Bekannten als Sprachmittler bei einer Anzeigenaufnahme (Diebstahl) zu helfen.



Dabei wurde er von dem aufnehmenden Beamten der Bundespolizei als gesuchte Person einer Personenfahndung, wegen sexueller Belästigung, erkannt.



Bei dem Mann handelt es sich um einen Mehrfachtäter, der in den letzten Monaten in verschiedenen Zügen Frauen belästigte, indem er vor Ihnen onanierte.

In der Vernehmung gab er an, unter einer psychischen Störung zu leiden. Er höre Stimmen in seinem Kopf, die im Befehle geben und zu den Handlungen drängen würden.



Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Rücksprache mit dem Richter, Staatsanwalt sowie einem Arzt wurde der Mann zur ärztlichen Versorgung in die Rhein-Mosel-Fachklink Andernach verbracht.



