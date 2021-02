Sechs Afghanen per LKW von Rumänien nach Deutschland geschleust

Mitarbeiter der Firma hielten die Personen auf und verständigten die Polizei. Bei den Personen handelt es sich um sechs Männer mit afghanischer Staatsangehörigkeit im Alter zwischen 15 und 25 Jahren.

Trotz winterlicher Kälte befanden sich die Personen in einer guten körperlichen Verfassung. Eine medizinische Versorgung war daher nicht erforderlich.



Nach Absprache mit der Polizei Wittlich wurden die weiterführenden Ermittlungen durch die Bundespolizei Trier übernommen.



Im Verlaufe der Vernehmungen gaben die Männer an, dass sie in Rumänien zur Nachtzeit, während der LKW-Fahrer geschlafen habe, unbemerkt in den LKW gestiegen seien. Als Ziel gaben sie England und Deutschland an.



Gegen sie ist ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubter Einreise in das Bundesgebiet eingeleitet worden. Gegen den 59-jährigen bulgarischen LKW-Fahrer wird wegen des Anfangsverdachts der Einschleusung von Ausländern ermittelt.



Vier Afghanen wurden der Clearingstelle der Ausländerbehörde Stadt Trier zugeführt. Die beiden Afghanen im Erwachsenenalter wurden nach Asylgesuch zur Erstaufnahmeeinrichtung in Trier verbracht.



Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell