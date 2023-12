Trier

Schnuppertag bei der Bundespolizei Trier

Du suchst einen abwechslungsreichen Beruf. Kontakt zu Menschen. Sicherheit für deine Zukunft? Wir suchen DICH! Die Bundespolizei Trier bietet am 25. Oktober 2023, ab 8:00 Uhr einen Schnuppertag für Interessierte ab der Klassenstufe 9 in ihrer Inspektion in Trier an. Neben einer Führung durch die Dienststelle und das Kennenlernen der einzelnen Bereiche werden Euch Einblicke in die Polizeiarbeit, in die Ausstattung, u. geboten. Bei Interesse, Bewerbung bitte bis zum 20. Oktober 2023 an: bpoli. trier. presse@polizei. bund. de Rückfragen bitte an: Bundespolizeiinspektion Trier Stefan Döhn - Pressesprecher - Telefon: 0651 – 43678-1009 Mobil: 0176 – 78103841 E-Mail: bpoli.